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Названы самые обсуждаемые иностранные сериалы

Проект «Игра в кальмара» стал самым обсуждаемым зарубежным сериалом осени

Кадр: сериал «Игра в кальмара»

Эксперты системы мониторинга социальных сетей YouScan назвали самые обсуждаемые иностранные сериалы осени 2021 года. Об этом сообщает портал «Канобу».

Самым обсуждаемым зарубежным проектом стало шоу Хван Дон-хека «Игра в кальмара». Также в перечень вошли «Бумажный дом», «Люцифер», «Наследие» и «Хороший доктор». Среди российских сериалов в топ вошли «Инсомния», «Контакт», «Контейнер», «Пропавшая» и «Трудные подростки».

Уточняется, что в рамках исследования специалисты выбрали вышедших осенью 20 сериалов с рейтингом больше 6 баллов. «Игра в кальмара» собрала 90 процентов реакций пользователей соцсетей.

В октябре южнокорейский сериал «Игра в кальмара» о жестоких детских играх на выживание был признан наиболее популярным в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры его посмотрели 111 миллионов раз. Таким образом, шоу обошло американский сериал «Бриджертоны», который за первые четыре недели показа получил 82 миллиона просмотров.

23 ноября стало известно, что хоррор-сериал «Зов ада» сместил «Игру в кальмара» с первой строчки в списке самых просматриваемых проектов Netflix. «Зов ада» режиссера Ен Сан Хо возглавил топ более чем в 80 странах спустя 24 часа после премьеры.

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Марина Погосян
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