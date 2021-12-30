Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Актер сериала «Каменская» умер от последствий коронавируса

Актер кино и телевидения Владимир Поночевный скончался в возрасте 82 лет от коронавируса

Кадр: фильм «Рассказы о юности»

Умер советский и российский актер кино и телевидения, режиссер Владимир Поночевный. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Артист, известный по сериалу «Каменская» и многосерийному фильму «Государственная граница», скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Причиной смерти Поночевного стали последствия перенесенного коронавируса. Другие подробности не раскрываются.

Владимир Поночевный родился 13 июня 1939 года. Окончил актерский факультет ВГИКа в 1961 году. К тому времени успел сняться в фильме Михаила Калика и Бориса Рыцарева «Юности наших отцов». Работал вторым режиссером в студии «Беларусьфильм». Поночевный также известен по таким картинам, как «Внимание! В городе волшебник!», «Последняя ночь в раю», «Сыновья уходят в бой», «Руины стреляют…», телефильме «Время выбрало нас», «Полосатое счастье» и другим.

Сергей Равин
Комментарии отключены
Последние новости
Путин поздравил Байдена с Новым годом
Мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии
В Роспотребнадзоре Дагестана заявили об отсутствии случаев омикрона в республике
Минюст объяснил включение «Медиазоны» в реестр СМИ-иноагентов
В Госдуму внесли законопроект о новогодних пенсиях
Захарова обвинила украинские власти в стремлении установить тотальную цензуру
Раскрыта сделавшая омикрон-штамм опасным мутация
Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»
Белорусские пограничники упрекнули Польшу в нехристианском отношении к мигрантам
У приехавшего на работу россиянина отобрали паспорт и держали взаперти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter