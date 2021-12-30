Литва отказалась выполнять требования Евросоюза по обращению с нелегалами

Власти Литвы не намерены выполнять требования агентства Евросоюза (ЕС) по контролю внешних границ Frontex в отношении нелегальных мигрантов, прибывших с территории Белоруссии, и проводить тем самым политику открытых дверей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главы МВД республики Арнолдаса Абрамавичюса.

Как пояснил чиновник, Frontex возмутилась практикой коллективного вытеснения мигрантов из приграничной зоны и отказе силовиков доставлять их на КПП, чтобы оформить бумаги на получение убежища. Агентство направило письмо руководству Латвии с требованием отказаться от жестокого обращения с беженцами и обеспечить их правом подачи заявки на убежище.

«Если мы станем всех задержанных нелегалов доставлять на контрольно-пропускные пункты (КПП), чтобы они официально обратились с просьбой о предоставлении убежища, это будет политика открытой границы, которая в силу сложившейся ситуации невозможна», — заявил Абрамавичюс.

Он добавил, что Frontex по-настоящему не стремится помогать Литве в ситуации с миграционным кризисом, но Вильнюс не останется без поддержки, если представители агентства отзовут своих силовиков. «Способны обойтись собственными ресурсами сил погранслужбы, армии, добровольческих военизированных структур. 53 представителя Frontex значительной роли не играют», — подчеркнул замминистра.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Власти европейских государств полагают, что за организацией перевозок стоит Минск, который использует своего национального туроператора «Центркурорт», чтобы спровоцировать миграционный кризис и оказать политическое давление на Брюссель.

20 декабря стало известно, что представители правозащитной организации Amnesty International обвинили белорусских и польских силовиков в жестокости по отношению к нелегалам. В частности, они выявили факты травли беженцев собаками, избиении прикладами и отказе пропускать их в страну, несмотря на опасные погодные условия.