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В Ингушетии на дороге обстреляли сына зампреда правительства Чечни

Baza: в сына зампреда правительства Чечни выстрелили в Ингушетии после конфликта на дороге

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Сына заместителя председателя правительства Чеченской Республики Вахида Усмаева обстреляли в ходе дорожного конфликта в Ингушетии. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, 32-летний сын чиновника ехал домой на своем минивэне вместе с семьей, но в какой-то момент его попыталось обогнать другое авто, водитель которого вел себя странно. Усмаев-младший не захотел уступать дорогу, и в определенный момент оба водителя остановились на обочине, чтобы выяснить отношения.

Завязалась драка, в ходе которой противник Усмаева-младшего достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в него.

В результате сына зампредседателя правительства Чечни пришлось госпитализировать с ранениями в руку и грудь. По некоторым данным, пока решался вопрос о госпитализации, к стрелку для разговора приехали многочисленные родственники пострадавшего. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться в правоохранительных органах Ингушетии.

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Леонид Микуляк
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