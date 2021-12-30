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Девушка оригинально разыграла брата и разозлила зрителей

Блогерша подарила брату растворяющиеся в воде плавки и была раскритикована в TikTok

Блогерша по имени Дара Робертс сняла видео о том, как вместе с близкими оригинально разыграла брата. Девушка подарила родственнику растворяющиеся в воде плавки, в которых молодой человек отправился на пляж. На ее ролик, опубликованный в TikTok в конце ноября, обратило внимание Indy100. В комментариях к видео многие юзеры раскритиковали пранк, сочтя его неуважительным по отношению к парню.

«Я купила брату растворяющиеся в воде купальные трусы для нашей семейной поездки», — написала Робертс поверх ролика. На кадрах парень с близкими купался в океане, после чего заметил, что с его плавками что-то произошло. «Мои трусы порвались... Черт. (...) Серьезно, это не смешно. Я голый», — сказал обеспокоенный молодой человек. Брат тиктокерши заявил, что если ему не принесут другие плавки, то он останется в воде до тех пор, пока пляж не будет пустым.

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1 ноября

Видео Робертс собрало 29 миллионов просмотров. В комментариях многие зрителей разозлились на блогершу. По их мнению, пранк получился оскорбительным и несмешным. «Этот розыгрыш нарушает личные границы», «Так поступают только люди без чувства юмора», — возмутились юзеры. Пользователи также обратили внимание на тот факт, что парня разыграли на публичном пляже. «Это попросту неправильно. Это общественный пляж, там дети и не только», «Было бы смешно, если бы это произошло в более приватном месте», — выразили свое мнение другие зрители.

Робертс рассказала в комментариях, что у них с близкими была заготовлена дополнительная пара плавок для брата, которую они вручили парню после розыгрыша. Помимо того, блогерша опубликовала новое видео, в котором ответила на критику юзеров. Девушка рассказала, что получила множество злых сообщений из-за видео. По словам тиктокерши, ее брат счел розыгрыш и получившийся ролик очень смешными.

Маргарита Щигарева
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