Патрульный лондонского Тауэра наступил на упавшую девочку

Солдат Колдстримской гвардии, патрулирующий лондонский Тауэр, наступил на ребенка, который оказался у него на пути. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Девочка оказалась на пути гвардейцев, которые шли строевым шагом. Несмотря на громкое предупреждение, она не сдвинулась с места. Патрульный продолжил двигаться вперед и столкнулся с ней. В результате она упала и оказалась на земле, а он попытался перешагнуть через нее.

Представитель Британской армии заявил, что девочка выбежала на дорогу неожиданно. «Солдат попытался переступить через ребенка и продолжил исполнять свой долг, — рассказал он. — После инцидента солдат проверил самочувствие ребенка и был заверен, что с ним все в порядке».

Колдстримская гвардия — британский пехотный полк, часто исполняющий церемониальную роль. Парадная форма колдстримера состоит из красного мундира и высокой медвежьей шапки.

В 2018 году сообщалось, что сотрудник королевской гвардии толкнул туристку, позировавшую на фоне Виндзорского замка. В результате она потеряла равновесие и едва не упала.