Названы главные риски для китайской экономики в новом году

Опрошенные CNBC аналитики назвали главные риски для китайской экономики в новом году. Среди них снижение потребительских трат, перебои в поставках и пессимистичные ожидания.

Специалисты испытывают наибольшее беспокойство по двум основным направлениям: спад в потреблении, способный негативно отразиться на внутреннем спросе, и кризис на рынке недвижимости, вызванный предбанкротным состоянием крупного застройщика Evergrande и закредитованностью многих других участников.

В связи с этим главной задачей и вызовом для властей и бизнеса станет создание условий, которые позволили бы населению активно тратить заработанное и накопленное.

При этом во многом нежелание населения тратить связано с падающим из-за пандемии коронавируса уровнем доходов. Именно его повышение позволит избежать главных рисков, резюмировали аналитики.

