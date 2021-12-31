Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названы главные риски для китайской экономики в новом году

CNBC: главными рисками китайской экономики в 2022 году станут спрос и рынок жилья

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Опрошенные CNBC аналитики назвали главные риски для китайской экономики в новом году. Среди них снижение потребительских трат, перебои в поставках и пессимистичные ожидания.

Специалисты испытывают наибольшее беспокойство по двум основным направлениям: спад в потреблении, способный негативно отразиться на внутреннем спросе, и кризис на рынке недвижимости, вызванный предбанкротным состоянием крупного застройщика Evergrande и закредитованностью многих других участников.

В связи с этим главной задачей и вызовом для властей и бизнеса станет создание условий, которые позволили бы населению активно тратить заработанное и накопленное.

При этом во многом нежелание населения тратить связано с падающим из-за пандемии коронавируса уровнем доходов. Именно его повышение позволит избежать главных рисков, резюмировали аналитики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Во Франции рассказали о последнем шансе Европы на примирение с Россией
Названы главные риски для китайской экономики в новом году
В честь звезды «Иронии судьбы» назовут сквер в России
Россияне рассказали о своих главных новогодних традициях
Украинская чиновница объяснила скандальное платье с глубоким декольте
Осужденная за коррупцию экс-президент Южной Кореи вышла на свободу
Захарова показала подготовку к встрече Нового года
Украинский генерал предупредил страну об ужасном будущем
В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией по Украине
На МКС обнаружили новые проблемы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter