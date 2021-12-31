Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Скворцова высказалась о сроках окончания пандемии коронавируса

Скворцова: нельзя дать однозначный ответ о сроках окончания пандемии COVID-19

Фото: Globallookpress.com

Бывшая министр здравоохранения, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» высказалась о сроках окончания пандемии коронавируса. Ее слова приводит РИА Новости.

«По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле-августе 2022 года, это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — отметила Скворцова.

По ее словам, сейчас специалистам сложно дать однозначную оценку омикрон-штамму. При этом они не исключают, что он «внесет свою лепту, в том числе и в окончание пандемии».

За последние сутки в России было выявлено 20638 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 8,3 процента не имели клинических проявлений болезни. 912 человек умерли от последствий коронавируса, 40692 человека полностью выздоровели.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Скворцова оценила заболеваемость COVID-19 среди привитых вакциной ФМБА
Выявлен первый в мире случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом
Скворцова высказалась о сроках окончания пандемии коронавируса
Более 200 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Назван срок регистрации новой российской вакцины от COVID-19
Российский посол предсказал активизацию связей с европейской страной
Китай пообещал сохранять международный порядок вместе с Россией
Саакашвили признался в наличии внебрачной дочери
В США предупредили о коронавирусной буре
Онкобольные дети получили пустые коробки в подарок от шоу «Модный приговор»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter