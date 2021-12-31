Скворцова высказалась о сроках окончания пандемии коронавируса

Бывшая министр здравоохранения, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» высказалась о сроках окончания пандемии коронавируса. Ее слова приводит РИА Новости.

«По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле-августе 2022 года, это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — отметила Скворцова.

По ее словам, сейчас специалистам сложно дать однозначную оценку омикрон-штамму. При этом они не исключают, что он «внесет свою лепту, в том числе и в окончание пандемии».

За последние сутки в России было выявлено 20638 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 8,3 процента не имели клинических проявлений болезни. 912 человек умерли от последствий коронавируса, 40692 человека полностью выздоровели.