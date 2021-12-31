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Пушков предупредил Польшу из-за Украины

Сенатор Пушков: Польша потеряет статус «опоры Запада» при вступлении Украины в НАТО
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российский сенатор Алексей Пушков предупредил, что вступление Украины в НАТО приведет к потере Польшей статуса «опоры Запада» в Восточной Европе. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, Польша еще не поняла, что ей не интересно вступление Украины в НАТО. «Ведь именно Польша страстно хочет быть "опорой Запада" в Восточной Европе и быть признанной в этом качестве госсекретарями и президентами США», — отметил Пушков.

Как считает член Совфеда, при принятии Украины в НАТО именно она будет «со всей присущей ей наглостью и остервенелостью» претендовать на эту роль, а Польша потеряет важный для себя статус и окажется «на задворках западной политики».

«В Варшаве должны об этом помнить. А то не успеют оглянуться, а госсекретарь США будет то и дело звонить в Киев, а про нервную Варшаву в основном забудут», — заключил Пушков.

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в конституции страны курс на вступление в НАТО и ЕС.

Марина Совина
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