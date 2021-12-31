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Новый канцлер Германии рассказал немцам об Украине в новогоднем обращении

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал немцам о ситуации с Украиной в новогоднем обращении

Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Новый канцлер Германии Олаф Шольц в первом новогоднем обращении к немцам рассказал о ситуации вокруг Украины. Выдержки из текста обращения, опубликованного заранее, приводит издание Tagesspiegel.

«Нерушимость границ является ценным активом и не подлежит обсуждению», — отметил Шольц, говоря о ситуации вокруг Украины, в намерении вторгнуться в которую лидеры и СМИ некоторых стран обвиняют Россию.

Также Шольц выступил за «суверенную, единую, сильную Европу», отметив необходимость трансатлантического сотрудничества для обеспечения безопасности в регионе.

Олаф Шольц был избран канцлером Германии на заседании Бундестага в начале декабря. Таким образом, он сменил на этом посту Ангелу Меркель, возглавлявшую федеральное правительство с 2005 года. Шольц являлся кандидатом в канцлеры от победившей на парламентских выборах Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

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Платон Щукин
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