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В популярном у россиян мессенджере появилась долгожданная функция

Мессенджер Viber добавил в чатах реакции на сообщения

Фото: Simon Belcher / Globallookpress.com

В популярном у россиян мессенджере Viber появилась долгожданная функция. Как рассказали «Ленте.ру» в самой компании, речь идет о реакции на сообщения, которые теперь можно использовать не только в групповых чатах и сообществах, но и в персональной переписке.

Чтобы использовать нововведение, необходимо нажать на значок с изображением сердечка, который появился возле каждого сообщения у всех пользователей из России. После этого можно будет выбрать подходящую эмоцию. В компании отмечают, что функция делает общение в чатах более удобным, поскольку позволяет не отвечать на сообщения развернуто в тех случаях, когда на это не хватает времени.

Новую опцию разработчики мессенджера активизировали перед Новым годом. Они напомнили также, что в групповых чатах она существует уже на протяжении года. Функция стала удобной благодаря возможности отслеживать реакции в сообществах даже с миллионами участников.

Ранее эксперты группы компаний Angara сообщили, что кибермошенники предпочитают атаковать жертв в WhatsApp из-за большого числа пользователей мессенджера. Эта угроза стала особенно актуальной накануне Нового года, но уровень опасности не снижается и во время праздников.

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Артур Галеев
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