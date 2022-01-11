Умерла оперная и джазовая певица Мария Юинг

Умерла американская оперная и джазовая певица Мария Юинг. Об этом сообщает Fox News.

Известная исполнительница и супруга режиссера Питера Холла скончалась в своем доме в Детройте на 72-м году жизни. Ее представительница Брина Рифкин подтвердила смерть Юинг, однако не уточнила причину случившегося.

«Она была необычайно одаренной артисткой, которая исключительно силой своего таланта и воли достигла высот международного оперного мира», — говорится в заявлении семьи певицы.

Мария Юинг родилась 27 марта 1950 года. Артистка дебютировала в Метрополитен-опера в 1976 году в опере Моцарта «Свадьба Фигаро». Что касается ее европейского дебюта, то он состоялся в миланском театре Ла Скала в опере Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда». Среди других известных ролей Юинг — Кармен в одноименной опере Бизе, Дорабелла в «Так поступают все» Моцарта, Саломея в одноименной опере Рихарда Штрауса и Екатерина в «Леди Макбет Мценского уезда».

С Холлом Юинг развелась в 1990 году. В браке с режиссером у певицы родилась дочь — актриса Ребекка Холл, известная по фильмам «Престиж» и «Вики Кристина Барселона».