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Здание Эрмитажа перекрасят

В 2023 году Зимний дворец в Санкт-Петербурге перекрасят в более светлый оттенок зеленого

Фото: Елена Ушакова / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге решили перекрасить Зимний дворец, где располагается музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Государственный Эрмитаж». Реставраторы сохранят традиционную цветовую гамму, говорится на сайте Эрмитажа.

Реставрация здания запланирована на 2023 год, сколько времени продлятся работы не сообщается. Специалисты традиционно остановятся на зеленом цвете. Однако они выберут более светлый, пастельный оттенок.

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Нынешнюю трехцветную окраску власти утвердили после Великой Отечественной войны. Она сменила серый защитный оттенок военного периода. В музее сочли современное цветовое решение удачным. С ними согласились и горожане, которые приняли участие в опросе Эрмитажа.

В декабре 2021 года стало известно, что власти Москвы выдали разрешение на строительство филиала Эрмитажа на ЗИЛе в Даниловском районе. Документ действует до марта 2023 года. Здание займет площадь более 12 тысяч квадратных метров. Строить музей будет девелопер «Группа ЛСР».

Татьяна Волкова
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