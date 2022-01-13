Джейсон Момоа и Лиза Боне решили расстаться после 16 лет отношений

Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа и американская актриса Лиза Боне решили расстаться после 16 лет отношений. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте актера.

Пара отметила, что наступило время перемен, которое затронуло и их семью. Они пояснили, что решили объявить о своем разрыве не ради внимания прессы, а потому что хотят «идти по жизни с честью и достоинством».

«Мы освобождаем друг друга, чтобы стать теми, кем мы стремимся быть. Наша преданность этой священной жизни и нашим детям непоколебима», — говорится в заявлении знаменитостей.

Артисты познакомились в 2005 году. В 2007-м у них родилась дочь Лола Айолани Момоа, а годом позднее на свет появился их сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакеаха Момоа. Несмотря на длительные отношения, пара поженилась только в 2017 году.

До брака с Джейсоном Момоа Лиза Боне была замужем за музыкантом Ленни Кравицом, от которого родила своего первого ребенка Зои Кравиц. Ее дочь в настоящее время также снимается в кино: она известна по таким проектам, как «Безумный Макс: Дорога ярости», «Тронутые» и «Меломанка».