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В США рассказали о страхе Запада перед Россией

CNN: представители НАТО и эксперты из США боятся России гораздо меньше, чем раньше

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Представители НАТО и эксперты-политологи из США стали бояться России гораздо меньше, чем раньше. Это может быть связано с экономическими проблемами страны и угрозой ужесточения санкций, отметили авторы CNN в материале, посвященном переговорам Москвы с Вашингтоном и представителями альянса, состоявшимся на этой неделе.

«Примечательно, что в разговоре с официальными представителями [НАТО] и экспертами есть ощущение, будто Запад гораздо меньше боится России, чем раньше... Если ты живешь в России или соседней стране и противостоишь [ее президенту Владимиру] Путину, ты боишься его», — рассказали на телеканале.

Однако подготовка к эскалации на Украине, в которой западные страны обвиняют Россию, может быть признаком ослабления последней, уверены в CNN.

Виктория Кондратьева
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