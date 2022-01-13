В США рассказали о страхе Запада перед Россией

Представители НАТО и эксперты-политологи из США стали бояться России гораздо меньше, чем раньше. Это может быть связано с экономическими проблемами страны и угрозой ужесточения санкций, отметили авторы CNN в материале, посвященном переговорам Москвы с Вашингтоном и представителями альянса, состоявшимся на этой неделе.

«Примечательно, что в разговоре с официальными представителями [НАТО] и экспертами есть ощущение, будто Запад гораздо меньше боится России, чем раньше... Если ты живешь в России или соседней стране и противостоишь [ее президенту Владимиру] Путину, ты боишься его», — рассказали на телеканале.

Однако подготовка к эскалации на Украине, в которой западные страны обвиняют Россию, может быть признаком ослабления последней, уверены в CNN.