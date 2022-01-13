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Родственники погибших в 1991 году литовцев подали в суд на Горбачева

Близкие жертв столкновений 1991 года в Вильнюсе подали иск к Михаилу Горбачеву

Фото: Paulius Lileikis / Wikimedia

Родственники четырех литовцев, погибших во время столкновений в Вильнюсе в январе 1991 года, подали в суд на бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает Delfi.

Близкие жертв тех событий подали гражданский иск в Вильнюсский участковый суд. Они сделали это с помощью электронного портала в ночь на 13 января. Именно в это время 31 год назад советские войска штурмовали телебашню в литовской столице.

Заявители утверждают, что Горбачев контролировал Вооруженные силы СССР и ничего не сделал для предотвращения тех событий.

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6 декабря

Ранее Генпрокуратура Литвы отказалась начинать расследование в отношении бывшего советского лидера. Сын одного из погибших, Аполинараса-Юозаса Повилайтиса, заявил, что у прокуроров просто не хватило смелости. «Тем, кто понимает, какой была иерархическая структура СССР, ясно, что такие действия (как в январе 1991 года. — прим. "Ленты.ру") не могли проходить без ведома Горбачева. Он в то время занимал две должности — был президентом, а значит, главнокомандующим и генсеком ЦК партии», — сказал Робертас Повилайтис.

С 11 по 13 января 1991 года в Вильнюсе произошли столкновения между советскими войсками и сторонниками суверенной Литвы. Погибли 15 человек, еще около 600 — получили ранения. В начале 1990-х прокуратура независимой Литвы возбудила дело в связи с теми событиями. В настоящее время более 60 фигурантам вынесены приговоры.

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София Сарджвеладзе
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