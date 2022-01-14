Названы отличия омикрона от других штаммов COVID-19

Российские вирусологи рассказали об особенностях омикрон-штамма коронавируса. Они объяснили, чем он отличается от других мутаций инфекции, в интервью РБК.

Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев назвал отличием омикрон-штамма более легкую форму болезни. Дельта-вариант COVID-19 также протекает легче, чем остальные варианты коронавируса.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что омикрон обладает меньшей летальностью: она сокращается от четырех до 12 раз.

«Пока еще не вижу особых отличий, кроме того, что летальность ниже. Это достаточно твердо известно», — подчеркнул Чепурнов.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок добавил, что для омикрон-штамма характерны респираторные симптомы, включая сильную боль в горле, заложенность носа и сухой кашель. Кроме того, у пациентов наблюдается повышение температуры, сильная слабость и головная боль. При этом дискомфорт в грудкой клетке встречается реже, пишет «Москва 24».

Эксперт подчеркнул, что при заражении детей омикроном у них наблюдаются симптомы дельта-штамма, особенностью которого является расстройство пищеварения.