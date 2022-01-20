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Назван единственный американский астронавт «Союз МС» в 2022 году

«Роскосмос»: астронавт НАСА Рубио может полететь на «Союз МС» в сентябре 2022 года
Франциско Рубео

Франциско Рубео. Фото: Robert Markowitz / NASA

Единственным американским астронавтом, который в 2022 году будет доставлен на Международную космическую станцию (МКС) российским космическим кораблем «Союз МС», может стать Франциско Рубио. Имя астронавта НАСА назвал «Роскосмос».

В сообщении госкорпорации подчеркивается, что это возможно в случае подписания между госкорпорацией и американским космическим агентством соглашения о перекрестных полетах на МКС, согласно которому россиянка Анна Кикина станет членом экипажа космического корабля Crew Dragon (миссия USCV-5), а Рубио войдет в состав экипажа «Союз МС-22».

«Роскосмос» напоминает, что запуск USCV-5 намечен на август, а старт «Союз МС-22» — на сентябрь. В случае если соглашение о перекрестных полетах подписано не будет, Кикина отправится в космос на «Союз МС-22».

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Госкорпорация отмечает, что в 2022 году «впервые в истории проекта МКС» экипаж «Союза» будет включать трех российских профессиональных космонавтов — Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Россияне на МКС должны полететь в марте на космическом корабле «Союз МС-21».

В декабре 2021 года ТАСС со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина сообщило, что первой из российских космонавтов на корабле Crew Dragon может полететь Анна Кикина. По словам руководителя госкорпорации, это может произойти уже в 2022 году. Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что соответствующее решение уже принято.

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Иван Потапов
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