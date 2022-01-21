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Девушка доверила другу отрезать свои волосы топором и сняла процесс на видео

Лиззи расположила длинные пряди на разделочной доске и доверила другу отстричь их топором

Девушка доверила одногруппнику отрезать свои волосы неожиданным способом и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница сети Лиззи (Lizze) засняла на фронтальную камеру процесс обновления своей прически. На кадрах видно, что что героиня материала положила голову на кухонный стол и аккуратно расположила свои длинные пряди на разделочной доске. После этого друг девушки начал «стричь» ее волосы топором, двигаясь с обеих сторон по диагонали по направлению к центру, чтобы срезать их полукругом. Таким образом ему удалось укоротить волосы на 10 сантиметров.

В подписи к публикации, которая стала вирусной и набрала больше 14,7 миллиона просмотров, девушка предостерегла зрителей от подобных действий. Автор ролика порекомендовала не следовать ее примеру, если они не умеют обращаться с топором.

Юзеры принялись обсуждать опасный метод стрижки в комментариях. «Когда воспринял фразу "я собираюсь отрезать себе волосы" очень буквально», «Я думаю обо всех секущихся кончиках, которые появятся после такой процедуры», «Было ли это сделано на трезвую голову?», «Волосы отрастут! Людям нужно отнестись к этому проще», — высказывались они.

В августе другая девушка сообщила, что захотела стать блондинкой и едва не лишилась волос в салоне красоты. Пользовательница сети Джеки объяснила, что заранее показала парикмахеру снимок с желаемым окрашиванием. В конце видео блогерша продемонстрировала подписчикам, что мастер сожгла ее волосы.

Айсель Эюбова
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