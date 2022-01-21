Кипр в очередной раз упростил правила въезда для иностранных туристов

C 1 марта вакцинированные или переболевшие коронавирусом туристы при въезде на Кипр освобождаются от ПЦР-тестирования, соблюдения карантина и получения других специальных разрешений для посещения страны. Об очередных упрощениях правил сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что власти Кипра признают вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также российские препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт» (только в качестве бустера). Кроме того, путешественники, получившие дозы Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Covaxin и Novavax Nuvaxovid также считаются привитыми.

Тем не менее, как поясняют специалисты АТОР, переболевшие COVID-19 отечественные туристы не смогут въехать на Кипр с российским документом о перенесенном заболевании, так как справка о выздоровлении должна быть выдана страной, включенной в список государств-участников системы цифровых сертификатов ЕС (EUDCC) — Россия в эту систему не входит.

Так, с 1 марта непривитым россиянам для въезда на Кипр по-прежнему потребуется отрицательный результат ПЦР-теста, сроком не более 72 часов, или экспресс-тест на антиген, сделанный не позднее, чем за 24 часа до вылета. Помимо прочего, с этой даты действие сертификата вакцинации ограничивается до девяти месяцев.

Также с первого дня весны власти республики меняют классификацию стран на основе их эпидемиологического риска. Так, будут действовать только три категории: зеленый список стран, серый и красный, куда в настоящее время входит Россия. Поэтому невакцинированным отечественным туристам также предстоит сдать дополнительный платный ПЦР-тест по прибытии на Кипр.

Ранее в январе власти Кипра обязали всех путешественников старше 12 лет, въезжающих в страну с 14 января, вне зависимости от прививочного статуса, иметь при себе отрицательные результаты молекулярного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к COVID-19.