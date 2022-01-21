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Экс-советник главы Дагестана экстрадирован из Германии в Россию

Германия выдала России бывшего советника главы Дагестана Махачева

Фото: страница Османа Махачева в Facebook

Обвиняемого во взяточничестве бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева экстрадировали из Германии в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, в 2017 году он за взятку в 30 миллионов рублей оказал содействие претенденту на должность главы одного из муниципальных образований республики. На Махачева возбудили уголовное дело, но ему удалось скрыться за границей.

Также Германии выдала России еще двух фигурантов уголовных дел. Гражданин Грузии Гоча Пипия разыскивался российскими правоохранителями за кражу денег и украшений из магазина в Светлогорске в 2017 году, а Мурат Айдаров — за похищение человека.

В 1999 году в Еврейской автономной области он одолжил знакомому деньги для закупки у населения цветного металла. Часть средств заемщик потратил на личные нужды. В 2000 году Айдаров подкараулил и избил должника, после чего надел на него наручники и закрыл в подвале. Мужчина был в плену до утра следующего дня.

Айдаров отпустил потерпевшего, когда получил расписку на сумму, в четыре раза превышающую долг. Вымогатель находился в международном розыске с 2004 года.

Всех задержанных доставят в Москву.

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Мария Рубникович
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