Курс рубля упал на фоне переговоров с США

Курс рубля на торгах Московской биржи вечером 21 января упал на фоне переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации доллар торговался по 76,95 рубля. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 0,28 рубля или 0,3 процента.

Евро на момент публикации торговался по 87,32 рубля, что на 0,61 рубля, или 0,7 процента выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Сразу после окончания переговоров курс российской национальной валюты укреплялся и достигал 76,38 рубля за доллар и 86,64 рубля за евро. Однако в дальнейшем произошла коррекция и возврат к прежним значениям.

В ходе переговоров, состоявшихся в Женеве, Лавров в очередной раз заверил Блинкена в отсутствии у России намерений вторгаться на территорию Украины. Госсекретарь США в свою очередь пообещал предоставить письменные ответы на предложения России в области «гарантий безопасности» в конце января.