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У россиянина изъяли микросхемы с производства зенитно-ракетных комплексов С-300

«Интерфакс»: в Москве возбудили дело о контрабанде микросхем с производства ЗРК С-300

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

В Москве следователи возбудили уголовное дело против торгующего на Митинском рынке коммерсанта, у которого были изъяты микросхемы, используемые при производстве зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф». Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, 58-летнего россиянина подозревают в доставке из Украины 10 микросхем, являющихся продукцией военного назначения. Расследование ведется по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда материалов и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения»). Постановление о возбуждении дела было вынесено следователем 20 января.

Летом оперативники провели контрольную закупку, в ходе которой подозреваемый продал им одну микросхему. Позже в результате обыска у него нашли еще девять. Проведенное исследование подтвердило работоспособность восьми изделий.

В отношении коммерсанта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Любовь Ширижик
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