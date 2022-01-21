Сериал «Игра в кальмара» продлили на второй сезон

Стриминговый сервис Netflix подтвердил, что у южнокорейского сериала «Игра в кальмара» появится второй сезон. Об этом сообщает The Verge.

Во время встречи, на которой обсуждались доходы платформы за четвертый квартал, директор по контенту Netflix Тед Сарандос заявил, что шоу продлили. «"Игра в кальмара" только началась», — сказал он. Сарандос не пояснил, когда именно стоит ждать второго сезона и начались ли съемки проекта.

В ноябре 2021 года режиссер сериала Хван Дон-хек пообещал снять второй сезон. Создатель шоу подтвердил, что у ленты будет продолжение, несмотря на то, что большинство южнокорейских проектов ограничиваются одним сезоном. Он добавил, что зрители почти не оставили ему выбора. «Из-за второго сезона было так много давления, так много просьб и так много любви. В настоящее время я занимаюсь планированием. Но я думаю, что еще рано говорить, когда и как он выйдет», — сказал Хван Дон-хек.

Ранее стало известно, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» о жестоких детских играх на выживание стал самым популярным в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры он набрал 111 миллионов просмотров, обойдя американский сериал «Бриджертоны», который за первые четыре недели показа в общей сложности набрал 82 миллиона просмотров.