США оценят ущерб Западу при отключении России от SWIFT

США проводят оценку возможного ущерба для западных стран в случае отключения России от международной межбанковской системы SWIFT при ее гипотетическом «вторжении» на Украину. Об этом сообщает Reuters.

Агентство со ссылкой на американского сенатора Джин Шахин пишет, что что администрация все еще проводит анализ того, каким будет сопутствующий ущерб от отключения России от системы SWIFT с точки зрения его влияния как на США, так и на их союзников.

При этом представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, оценивая ее слова, отметил, что анализ «потенциальных побочных эффектов и поиск путей уменьшения этих эффектов» является рациональным управлением и стандартной практикой.

Также Шахин заявила, что одним из предполагаемых последствий является нарушение поставок энергоносителей из России. Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн проводил переговоры по этому вопросу с представителями ряда энергетических компаний.

Ранее в Вашингтоне не исключили, что в рамках нового пакета санкций Россию все-таки отключат от системы SWIFT. Как говорила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США продолжают консультации с европейскими партнерами по поводу ответных мер в случае агрессии России против Украины, и никакой из вариантов воздействия не снят с рассмотрения.