Стало известно о слежке за адвокатом похищенной жены экс-судьи Чечни в Грозном

В Грозном следят за Андреем Немовым, адвокатом Заремы Мусаевой — похищенной жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Мужчину также отказались пускать в спецприемник, где находится его клиентка. Об этом сообщается в Telegram-канале «Комитета против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица).

Сотрудник спецприемника пояснил, что допуск к женщине может быть осуществлен только с разрешения замначальника УМВД по городу Грозный.

Адвокат указал, что по телефону доверия МВД Чечни у него поначалу отказывались принимать заявление, «поскольку не видели основания». Но, когда Немов сообщил, что идет запись разговора на диктофон, представители МВД свое решение поменяли.

Кроме того, были поданы жалобы на недопуск дежурному прокурору и в прокуратуре республики, добавил адвокат. Следователь по делу Мусаевой пока отказывает во встрече правозащитникам и адвокату, ссылаясь на занятость.

Кроме того, по словам правозащитников, в Грозном за ними постоянно следят. Так, в минувшие выходные их машину преследовал черный Renault Logan. На этой неделе сотрудники «Комитета против пыток» заметили подозрительную черную Toyota Camry. Фото этих машин прикреплены в Telegram-канале.

Накануне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отреагировал на жалобы «Комитета против пыток» о похищении жены экс-судьи Верховного суда Чечни. ЕСПЧ задал властям России вопросы по делу о похищении Заремы Мусаевой. Суд обязал ответить на них до 7 февраля.

21 января вооруженные люди в гражданской одежде, которые представились чеченскими силовиками, вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену Зарему Мусаеву. Сейчас женщина находится в спецприемнике МВД по Чеченской республике, она задержана по административному правонарушению — за оскорбление и нападение на полицейского.

