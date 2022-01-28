Медведев назвал условие наказания антиваксеров

Люди имеют право высказывать любое мнение о вакцинации, хоть и должны думать о последствиях, делая заявления в соцсетях, но даже это не является основанием для того, чтобы наказывать антиваксеров, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Однако при условии, когда они публикуют фейки и сеют панику умышленно, ответственность может быть и наказывать нужно, заявил он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

«Если в социальных сетях, в средствах массовой информации распространяется заведомо ложная информация, направленная на то, чтобы сеять панику, распространять заведомо недостоверные сведения, — вот за это ответственность должна быть. И она есть, в том числе уголовная ответственность, — сказал он. — Если говорить о фейках, которые злонамеренно распространяются, умышленно распространяются, для того чтобы парализовать какую-то деятельность, для того чтобы посеять панику, то за это должна наступать ответственность».

Медведев отметил, что в некоторых случаях законные санкции к таким людям уже применялись.

«Я иногда читаю эти условные "мнения" и просто поражаюсь тому, что пишут люди. Когда ещк неспециалисты пишут всякие конспирологические теории, это вызывает иногда улыбку, иногда даже чувство досады, что такую ерунду, чушь пишут, но это хотя бы более-менее понятно. А когда речь идет о мнениях неких специалистов, вот это выглядит, конечно, совсем грустно», — отметил замглавы Совбеза.

Он вспомнил выступления неких «медиков со степенями», которые «несли пургу» со страниц интернет-изданий. Медведев удивился тому, как люди с медицинским образованием могут высказывать подобные мнения.

«Становится грустно», — резюмировал он.

В интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других тем.