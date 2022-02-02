В Индии решили обложить налогом торговцев криптовалютой

Власти Индии планируют ввести налог в размере 30 процентов на любой доход от виртуальных цифровых активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра финансов страны Нирмалу Ситхараман.

Решение об обложении налогом торговцев криптовалютой было принято не просто так. «Мы наблюдаем феноменальный рост операций с виртуальными цифровыми активами. Масштабы и частота этих операций обусловили необходимость предусмотреть специальный налоговый режим», — объяснила министр.

«Введение налоговой ставки делает торговлю криптовалютами официальной, и любые опасения по поводу ее запрета автоматически отпадают», — сказал генеральный директор криптовалютной биржи Vauld Даршан Батиджа. Однако он добавил, что такой высокий налог может побудить трейдеров перейти на торговые платформы в других странах.

Введение налога фактически положит конец дискуссиям относительно правового статуса криптовалюты в Индии. До сих пор законодательство страны никак не регулировало торговлю криптовалютой. В то же время такая высокая налоговая ставка должна помочь сдержать объемы стремительно растущей в Индии торговли криптовалютами. По состоянию на июнь 2021 года местный рынок цифровой валюты вырос на 641 процент за год.

В своей речи министр финансов также объявила, что со следующего финансового года, который начинается в Индии 1 апреля, в стране запустят свою цифровую валюту. Ситхараман отметила, что запуск цифровой рупии приведет к более эффективному управлению валютой. Резервный банк Индии, который выпустит валюту, будет внедрять ее постепенно, чтобы мотивировать граждан поэтапно отказаться от наличных.

Индия не единственная страна, которая стремится использовать подобные новые технологии — Центральный банк Китая выпустил цифровой юань еще в прошлом году. В некоторых китайских городах сейчас проходят эксперименты по его внедрению, а власти рассматривают возможность использования цифрового юаня во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

В России же выпуском цифровой валюты займется Центробанк, который в 2022 году начнет тестировать прототип цифрового рубля. Он станет третьим полноправным способом расчета одновременно с наличным и безналичным.