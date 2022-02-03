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Названа самая безопасная для планеты криптовалюта

Отчет CCRI показал, что криптовалюта Polkadot оставляет самый низкий углеродный след

Фото: Shutterstock

Исследователи из института Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI) назвали самую безопасную для планеты криптовалюту. Ей оказалась Polkadot, блокчейн-протокол которой оставляет наименьший углеродный след в атмосфере. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет CCRI.

CCRI изучает воздействие криптовалют на климат. В недавнем исследовании команда института сравнивала потребление электроэнергии и углеродный след шести блокчейн-протоколов, работающих на Proof-of-Stake (PoS). PoS — это алгоритм, благодаря которому в блокчейне той или иной криптомонеты происходит процесс подтверждения транзакции. Выяснилось, что из этих шести блокчейн-протоколов самое низкое общее потребление электроэнергии и общий объем выбросов углекислого газа в год оказался у Polkadot. При этом платформа Solana (SOL) использует меньше всего энергии на подтверждение транзакции, а Cardano (ADA) потребляет меньше всего энергии на узел сети передачи данных.

Bitcoin от TradingView

Подтверждение транзакций в блокчейне некоторых криптовалют происходит на основе другого протокола — Proof-of-Work (PoW). Эти алгоритмы лежат в основе блокчейна биткоина или, например, валюты Ethereum (эфир). Блокчейны на PoS потребляют менее 0,001 процента электроэнергии от сети биткоина на PoW, поэтому крупнейшая криптовалюта в мире, по сути, очень сильно загрязняет планету. Беспокойство об электропотреблении биткоина выражал даже глава SpaceX и миллиардер Илон Маск.

О негативном влиянии криптовалют на планету говорили и американские ученые. Они выяснили, что для майнинга (добычи) цифровых активов используется энергии больше, чем потребляют некоторые страны.

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Платон Щукин
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