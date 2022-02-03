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Российский производитель удобрений купит европейского соперника

«Еврохим» решил купить азотные мощности австрийской Borealis

Фото: «Еврохим»

Российский производитель минеральных удобрений «Еврохим» решил купить европейского соперника — азотный бизнес австрийской компании Borealis, говорится в сообщении на сайте российского холдинга.

Стоимость двух предприятий во Франции, а также одного в Германии и одного в Австрии оценивается в 455 миллионов евро, однако зависит от «ряда условий закрытия и одобрения регулирующих органов», отмечается в релизе.

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Также там указывается, что Borealis имеет мощности по производству удобрений в центре важных растениеводческих регионов Австрии и Франции, а также более 50 дистрибьюторских центров по всей Европе.

«Еврохим» — российский вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на производстве минеральных удобрений. В своей области он является одним из крупнейших мировых игроков и владеет заводами в России, Бельгии, Казахстане и Литве. Продукция компании экспортируется примерно в 100 стран мира.

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Платон Щукин
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