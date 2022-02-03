Раскрыто оптимальное количество жидкого порошка для стирки белья

Представитель производителя средств для уборки Brightly раскрыла оптимальное количество жидкого порошка для стирки белья. На пост, появившийся в Instagram компании, обратили внимание в The Sun.

Эксперт объяснила, что применение слишком большого количества моющего геля негативно сказывается на работе стиральной машины. Кроме того, по ее словам, таким образом можно случайно испортить качество одежды. «Используйте всего две столовые ложки геля! Вы не только улучшите процесс очищения вещей, но и позаботитесь об окружающей среде», — порекомендовала она в ролике.

Подписчики поблагодарили сотрудницу Brightly за советы в комментариях под публикацией. «Попробую!», «Я тоже перестала следовать инструкциям», «Я просто смотрю на количество вещей и тогда решаю, сколько необходимо добавить», «Надеюсь, я смогу сэкономить на химии таким образом», — высказывались они.

В апреле прошлого года специалист раскрыл оптимальное количество порошка при стирке. Глава отдела бытовых товаров общества защиты прав потребителей Choice объяснил, что тысячи людей используют гораздо больше стирального порошка, чем на самом деле требуется для стирки. «Мы обнаружили, что качество очистки вещей от загрязнений остается прежним, если вы используете только половину рекомендуемой дозы моющего средства», — сказал специалист.