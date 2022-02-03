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Российский фондовый рынок закрылся падением

Индекс Мосбиржи 3 февраля снизился на 2,05 процента

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский фондовый рынок 3 февраля закрылся падением — индекс Мосбиржи снизился на 2,05 процента, а индекс РТС на 2,18 процента, свидетельствуют данные площадки.

Упал к основным иностранным валютам и рубль: курс доллара вырос до уровня в 76,36 рубля, прибавляя более 30 копеек, евро — до уровня в 87,2 рубля, более чем на 1 рубль.

Индекс голубых фишек также потерял больше 2 процентов, падают в цене бумаги TCS (минус 6 процентов), «Яндекса» (минус 3,25 процента), «Лукойла» (минус 2,91 процента), «Алросы» (минус 2,13 процента).

Фьючерсные контракты на нефть марки Brent торгуются на уровне выше 89 долларов за баррель, показывая незначительный рост к закрытию предыдущего дня.

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Платон Щукин
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