Российский фондовый рынок закрылся падением

Российский фондовый рынок 3 февраля закрылся падением — индекс Мосбиржи снизился на 2,05 процента, а индекс РТС на 2,18 процента, свидетельствуют данные площадки.

Упал к основным иностранным валютам и рубль: курс доллара вырос до уровня в 76,36 рубля, прибавляя более 30 копеек, евро — до уровня в 87,2 рубля, более чем на 1 рубль.

Индекс голубых фишек также потерял больше 2 процентов, падают в цене бумаги TCS (минус 6 процентов), «Яндекса» (минус 3,25 процента), «Лукойла» (минус 2,91 процента), «Алросы» (минус 2,13 процента).

Фьючерсные контракты на нефть марки Brent торгуются на уровне выше 89 долларов за баррель, показывая незначительный рост к закрытию предыдущего дня.