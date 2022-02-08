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Макрон обеспокоился проектом новой конституции Белоруссии

Президент Франции Макрон заявил Путину о беспокойстве из-за проекта конституции Белоруссии

Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что обеспокоился проектом новой конституции Белоруссии. Его слова приводит РИА Новости.

«Я сказал президенту Путину, что меня беспокоит проект конституции Белоруссии, где предлагается убрать два фундаментальных положения», — отметил французский лидер.

Также Макрон заявил, что обеспокоен словами белорусского президента Александра Лукашенко о возможности размещения ядерного оружия в Белоруссии, но отметил, что в ходе переговоров в Москве Путин его успокоил по этому поводу. «Я хочу сказать, что президент Путин успокоил меня в этом отношении», — сказал французский лидер.

Референдум по изменению в Конституцию Белоруссии пройдет 27 февраля 2022 года. Белорусам предлагают обширные политические преобразования, в том числе создание нового постоянно действующего органа власти — Всебелорусского народного собрания. В случае если поправки в Конституцию примут на референдуме, его сможет возглавить президент республики Александр Лукашенко.

Марина Совина
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