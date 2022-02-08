Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Игорь Носов умер на 45-м году жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его знакомых.

Отмечается, что причиной смерти Носова стал инсульт, после чего глава компании попал в реанимацию без сознания.

В свою очередь в корпорации подтвердили смерть гендиректора. Сотрудники выразили глубокие соболезнования семье и близким Носова, говорится на сайте компании.

Игорь Носов был замгубернатора Нижегородской области в период с 2018 по 2020 годы, до этого — генеральным директором АО «Особая экономическая зона «Иннополис». Кроме того, он принимал участие в «школе губернаторов» — так называлась программа подготовки кадрового резерва администрации президента и РАНХиГС. Также Носов занимал руководящие должности в правительстве Москвы и Татарстана, возглавлял Совет директоров особой экономической зоны «Алабуга».