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Киев пообещал журналистам санкции за поездки в Донбасс не через Украину

Глава Минкульта Украины Ткаченко пригрозил журналистам санкциями за поездки в Донбасс

Фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Власти Украины пообещали ввести санкции против журналистов за поездки в самопровозглашенные республики Донбасса не через подконтрольную Киеву территорию. Заявление опубликовал министр культуры Александр Ткаченко в Telegram-канале.

Ранее Reuters взял интервью у главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина. По словам Ткаченко, риторику Пушилина можно описать фразой «Путин памаги» (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»). «Но у меня вопрос не к боевикам, оценку действиям которых даст либо суд, либо трибунал, а к журналистам, которые под соусом стандартов давать информацию всех сторон легитимизируют терроризм», — отметил глава Минкульта.

Иностранный журналист может въезжать на неподконтрольную Киеву часть Донбасса только через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения, напомнил Ткаченко. Посещение этих территорий другим способом будет считаться нарушением украинских законов и повлечет соответствующие санкции независимо от того, журналист какой страны совершил нарушение, пригрозил министр.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко также прокомментировал публикацию Reuters, в которой Пушилин был назван лидером сепаратистов. «Reuters, в Донбассе нет сепаратистов, там есть российская оккупационная администрация», — написал он в Twitter.

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Алевтина Запольская
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