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Раскрыты два закона питания для продления жизни

Академик РАН Тутельян заявил, что калорийный рацион с 200 соединений продлевает жизнь

Фото: Pixabay

Главный внештатный специалист диетолог Минздрава России, руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян в интервью радио Sputnik заявил, что здоровое питание продлевает жизнь человека и поддерживает его физическое здоровье в тонусе.

Тутельян раскрыл два закона питания для продления жизни и заявил о значимости в меру калорийного рациона. Он объяснил, что избыточная энергетическая ценность пищи способствует развитию ряда заболеваний, а ее недостаток калорий — к истощению организма. Кроме того, врач заявил, что питание должно содержать около 200 химических соединений, необходимых организму.

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«Нам нужно порядка 200 химических соединений, чтобы они поступали в наш организм, из них 30-40 незаменимы. Если они есть — вы здоровы, нет — вы больны», — отметил академик.

Специалист также призвал употреблять полноценную белковую пищу. Он посоветовал россиянам обогащать свой организм витаминами, микроэлементами и отдельными аминокислотами. Тутельян порекомендовал с возрастом переходить на такой рацион который легче усваивается. При этом он все равно должен оставаться полноценным, заключил он.

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Марина Совина
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