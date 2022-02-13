Экс-глава МИД Ирака удивился решению отстранить его от президентской гонки

Бывший глава Министерства иностранных дел Ирака Хошияр Зибари удивился решению отстранить его от предвыборной гонки, он счел исключение из кандидатов на пост президента политизированным, передает РИА Новости.

Экс-министр отметил, что Демократическая партия Курдистана уважает решение Верховного федерального суда страны, но считает его несправедливым на фоне обвинений в коррупции при работе в правительстве.

«Мы не злоумышленники и выполнили все условия для выдвижения моей кандидатуры, но подверглись несправедливости, хотя это решение — не конец света», — указал Зибари.

Он добавил, что в настоящее время Демократическая партия Курдистана еще не выдвинула новую кандидатуру, однако у нее имеются варианты.

Согласно основному закону Ирака, глава государства избирается членами Совета представителей (парламента) сроком на четыре года. Его роль в руководстве страной носит в основном представительский характер, тогда как решения фактически принимает премьер-министр. Кандидатуру главы правительства выдвигает президент Ирака из парламентского большинства.