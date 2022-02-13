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Экс-глава МИД Ирака удивился решению отстранить его от президентской гонки

Экс-глава МИД Ирака Зибари счел политизированным его исключение из предвыборной гонки
Хошияр Зибари

Хошияр Зибари. Фото: Ismail Zitouny/ Reuters

Бывший глава Министерства иностранных дел Ирака Хошияр Зибари удивился решению отстранить его от предвыборной гонки, он счел исключение из кандидатов на пост президента политизированным, передает РИА Новости.

Экс-министр отметил, что Демократическая партия Курдистана уважает решение Верховного федерального суда страны, но считает его несправедливым на фоне обвинений в коррупции при работе в правительстве.

«Мы не злоумышленники и выполнили все условия для выдвижения моей кандидатуры, но подверглись несправедливости, хотя это решение — не конец света», — указал Зибари.

Он добавил, что в настоящее время Демократическая партия Курдистана еще не выдвинула новую кандидатуру, однако у нее имеются варианты.

Согласно основному закону Ирака, глава государства избирается членами Совета представителей (парламента) сроком на четыре года. Его роль в руководстве страной носит в основном представительский характер, тогда как решения фактически принимает премьер-министр. Кандидатуру главы правительства выдвигает президент Ирака из парламентского большинства.

Марина Совина
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