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В Британии найден документ 1991 года о неприемлемости расширения НАТО на Восток

Spiegel пишет, что в Британии найден документ 1991 года о нерасширении НАТО на Восток

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В Национальном архиве Великобритании был обнаружен документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на Восток. Об этом пишет агентство Spiegel.

По информации издания, документ, находящийся под грифом «секретно», обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем содержится протокол встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Британии, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991. Темой переговоров была безопасность в Центральной и Восточной Европе.

Из документа следовало, что участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО "неприемлемо", пишет издание. «В ходе переговоров 2+4 (о статусе Германии после объединения, — прим. «Ленты.ру») мы ясно дали понять, что НАТО не будет расширяться дальше Эльбы. Таким образом мы не можем предложить членство в НАТО Польше и другим», — заявил представитель МИД ФРГ Юрген Хробог. Пр этом в статье Spiegel отмечается, что дипломат в своем заявлении «очевидно, перепутал Эльбу с Одером».

Такой же позиции, согласно документу, придерживался и представитель США Раймонд Зейтц. «Мы дали понять Советскому Союзу — на переговорах 2 плюс 4, а также на других переговорах, — что мы не намерены извлекать выгоду от вывода советских войск из Восточной Европы... НАТО не должна расширяться на восток ни формально, ни неофициально», — заявил Зейтц.

Марина Совина
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