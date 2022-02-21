Бывшие сотрудники ФСИН сели за убийство ветерана Великой Отечественной войны

В Республике Башкортостан суд вынес приговор двоим бывшим сотрудникам ФСИН, убившим в ходе разбойного нападения 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

34-летний житель Челябинской области Юрий Никитин признан виновным в разбое и убийстве, его осудили на 23 года лишения свободы. Его сообщник, 42-летний житель Башкортостана Виктор Валавин, признан виновным в разбое, незаконном обороте взрывчатых веществ. Он осужден на 10 лет заключения. Они будут отбывать срок в колонии строгого режима. Суд взыскал с них компенсацию морального вреда в пользу семьи погибшего в сумме один миллион рублей.

В июле 2020 года соседи нашли тело ветерана в его доме в селе Леуза. На протяжении двух месяцев сотрудники правоохранительных органов разыскивали преступников. Ими оказались бывшие сотрудники ФСИН, которые знали, что у ветерана хранится крупная сумма денег. Они проникли к нему в дом, нанесли ножевые ранения и избили. Забрав 2,4 миллиона рублей, преступники скрылись. Ветеран скончался на месте от полученных ран.

Сообщники поделили добычу пополам. Оба на допросе заявили о своей непричастности к преступлению. Однако у Валавина был найден один миллион рублей и 300 граммов пороха.