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В Госдуме заявили о готовности Дамаска признать ЛНР и ДНР

РИА Новости: Депутат Госдумы Саблин заявил о готовности Дамаска признать ЛНР и ДНР
Башар Асад

Башар Асад. Фото: SANA / Reuters

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск будет готов признать ЛНР и ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Саблина.

«Уверен, что вслед за Россией ДНР и ЛНР признают союзники и друзья. Я говорил о ситуации на Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию», — сообщил Саблин.

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