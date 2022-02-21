Названное угрозой России китайское такси решило уйти из страны

Китайский агрегатор такси DIDi, который называли угрозой России, решило уйти из страны в начале марта. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на рынке. Также информацию подтвердил представитель пресс-службы компании.

«Сегодня, по прошествии полутора лет с момента запуска DiDi в России и почти года с момента запуска в Казахстане, мы с сожалением объявляем о намерении прекратить работу на этих важных рынках 4 марта 2022 года», — отметил представитель пресс-службы DiDi.

По его словам, причиной принятия решения об уходе из России и Казахстана стали «меняющиеся рыночные условия и другие вызовы». При этом компания продолжит развитие в других регионах за пределами, в том числе в некоторых странах Южной Америки, Ближнего Востока и Африки.

DiDi вышел на российский рынок в 2019 году. Компания с самого начала решила развиваться в регионах, не пытаясь конкурировать с более крупными игроками в Москве и Санкт-Петербурге. В начале 2022 года DiDi заявил о планах сократить персонал головного российского офиса.

По собственным данным компании, в России у нее насчитывается около 100 тысяч водителей и пяти миллионов клиентов. В прошлом году ассоциация «Национальный совет такси» просила признать DiDi угрозой национальной безопасности, поскольку компания может быть связана с обработкой персональных данных пассажиров на зарубежных серверах. В свою очередь власти Китая применяли к ней собственные санкции за размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.