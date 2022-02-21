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Россия заявила об уничтожении украинских диверсантов на границе

ЮВО: на границе с Украиной уничтожены пятеро диверсантов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пятеро участников диверсионно-разведывательной группы Украины уничтожены в результате боестолкновения после нарушения границы с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), передает РИА Новости.

«В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены», — говорится в сообщении. Отмечается, что среди российских солдат потерь нет.

В ЮВО также сообщили, что российским военным удалось уничтожить две боевые машины пехоты (БМП) украинской армии, нарушившие границу с Россией. Уточняется, что БМП были направлены для экстренной эвакуации диверсантов.

Также сообщается, что российские пограничники запросили подкрепление для прикрытия государственной границы.

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Варвара Кошечкина
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