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Генсек НАТО осудил признание Россией ДНР и ЛНР

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией ДНР и ЛНР
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По мнению Столтенберга, решение Москвы о признании республик Донбасса «подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские договоренности». Генсек НАТО подчеркнул, что альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Москву «прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатию».

Ранее президент России Владимир Путин после признания Донецкой и Луганской народных республик подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Церемония прошла в присутствии глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, после чего российский лидер поздравил коллег.

Марина Совина
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