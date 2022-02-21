Лавров раскрыл подробности предстоящего разговора с главой МИД Франции

В ходе предстоящего телефонного разговора с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом российский министр иностранных дел Сергей Лавров понадеялся прояснить позицию США в отношении России. Подробности беседы глава МИД раскрыл на заседании Совета безопасности страны, трансляцию которого ведет Вести.ru.

По словам Лаврова, согласовывая разговор с французским коллегой, он попросил «хоть чуть-чуть прояснить, что американцы готовы с нами обсуждать».

Ранее министр напомнил, что президент России Владимир Путин не против саммитов по ситуации вокруг Украины, однако Кремлю необходимо понимать, каков будет результат. По его словам, глава государства донес соответствующую позицию до французского коллеги Эммануэля Макрона.