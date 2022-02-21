Малый бизнес в 2021 году привлек финансирование почти на полтриллиона рублей

В 2021 году количество получателей господдержки среди малого и среднего бизнеса в виде гарантий и поручительств для привлечения банковского финансирования выросло на 67 процентов по сравнению с 2020 годом. Это позволило получить кредиты 15,4 тысячи предпринимателей на сумму 491 миллиард рублей, говорится в сообщении Корпорации МСП. Больше всего гарантий пришлось на представителей малого и микробизнеса — 81 процент от общего объема выданных средств.

«Гарантии в размере чуть более 250 миллиардов рублей помогли малому бизнесу в 2021 году привлечь для дальнейшего развития финансирование на общую сумму в почти полтриллиона рублей, а именно 491 миллиард. Эта поддержка была оказана в рамках Национальной гарантийной системы, куда входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации 85 субъектов страны и МСП Банк», — сообщила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Новый инструмент полностью соответствует стратегии развития Корпорации МСП по переходу от объемов к росту количества получателей господдержки и также оказал значимое положительное влияние на сохранение и создание новых рабочих мест в секторе МСП.

«Наша задача — поддержать как можно большее число предпринимателей, чтобы они могли получить финансирование по доступным ставкам, если у них нет или недостаточно залога. В прошлом году количество представителей бизнеса, которым мы помогли, выросло на 67 процентов. И это не предел. В 2022 году мы масштабируем «зонтичное» поручительство и дадим возможность получить господдержку даже тем предпринимателям, которым она была недоступна, или банки предлагали ставки под космические проценты», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Наибольший прирост получателей гарантийной поддержки в рамках НГС в 2021 году по сравнению с 2020 годом зафиксирован в таких отраслях как образование (+650 процентов), сфера услуг (+317 процентов), здравоохранение и социальная сфера (+187 процентов), гостиницы и общепит (+135 процентов), а также транспортировка и хранение (+119 процентов).

Драйверами по оказываемой поддержке с учетом количества субъектов МСП, получивших госгарантии за 2021 год стали Москва (1,5 тысячи МСП привлекли гарантии и поручительства на общую сумму 35,6 миллиарда рублей), Новосибирская область (646 МСП, гарантии и поручительства на общую сумму 9,5 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (637 МСП, гарантии и поручительства на общую сумму 14,6 миллиарда рублей), Краснодарский край (637 МСП, гарантии и поручительства на общую сумму 8,2 миллиарда рублей), Крым и Севастополь (703 МСП, гарантии и поручительства на общую сумму 2,15 миллиарда рублей) и Республика Татарстан (536 МСП, гарантии и поручительства на общую сумму 9,9 миллиарда рублей). В топ-10 также вошли Московская, Ростовская, Свердловская и Челябинская области.

Национальная гарантийная система (НГС) помогает предпринимателям привлечь банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За гарантией можно обратиться в Корпорацию МСП, банки-участники механизма «зонтичных» поручительств, региональные гарантийные организации и МСП Банк. Финансирование проходит в рамках нацпроекта по поддержке МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

