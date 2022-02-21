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Европа одобрила выдачу Украине более миллиарда евро

Совет стран ЕС одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз предоставит Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро. Это решение в понедельник, 21 февраля, окончательно одобрил Совет стран ЕС, говорится в сообщении на сайте организации.

Полная процедура согласования завершена через 21 день после того, как Еврокомиссия представила свое предложение. Европарламент одобрил предложение на прошлой неделе. Средства должны быть выделены в течение года двумя траншами.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия сможет выделить первый транш в размере 600 миллионов евро сразу после одобрения этого пакета европейскими структурами и властями Украины. Таким образом, к настоящему времени осталось только подписать меморандум о взаимопонимании по определенным действиям, которые должна выполнить страна для получения денег.

В частности, Киев должен продолжить выполнять действующую программу Международного валютного фонда (МВФ) для возможности взять кредит из предоставленного пакета помощи.

Заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что из-за нынешней геополитической обстановки республика теряет 2-3 миллиарда долларов в месяц. Кроме того, ожидаемая война с Россией заставляет инвесторов выводить средства из украинских активов. В Кремле любые намерения напасть на Украину к настоящему времени отрицают.

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Платон Щукин
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