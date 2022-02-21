Пенсиями россиян предложили распоряжаться по-новому

Минтруд предложил новые поправки в законодательство, призванные изменить порядок распоряжения частью накопительных пенсий россиян, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о резерве Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). По действующим правилам, им управляет сам ПФР. Минтруд предлагает передать эту функцию Федеральному казначейству, выполняющему роль банка для госорганов.

По закону, резерв ПФР по ОПС формируется за счет нескольких источников, главные из которых — невостребованные накопления умерших, доходы от инвестирования пенсионных накоплений, а также суммы, по каким-либо причинам не учтенные на лицевых счетах застрахованных.

Управляющие компании, участвующие в системе ОПС, отчисляют определенный Центробанком процент от текущей стоимости всех активов, находящихся под их управлением, в резерв ПФР. Максимальная ставка не может превышать 0,25 процента от размера активов. При этом по достижении резервом объема, равного 10 процентам от общей суммы активов управляющих компаний, ПФР перестает пополнять резерв.

По состоянию на 1 января прошлого года, размер резерва составлял 170,6 миллиарда рублей. Сейчас ПФР имеет право инвестировать эти средства и пополнять размер резерва за счет инвестиционных доходов. Минтруд предлагает передать эти функции Федеральному казначейству, апеллируя к тому, что именно это ведомство, согласно Бюджетному кодексу, «осуществляет функции по управлению свободными денежными средствами с использованием различных финансовых инструментов». При этом доходы от инвестирования будут по-прежнему поступать в бюджет ПФР.

Федеральное казначейство уже управляет резервом Фонда социального страхования (ФСС). Эти функции были переданы ему в 2020 году. В 2023-м ПФР и ФСС будут объединены в общий Социальный фонд России.

