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Путин обратился к россиянам по ситуации на Украине

Президент России Путин начал видеообращение к россиянам по ситуации на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал видеообращение к россиянам по ситуации на Украине. Трансляция ведется на телеканале «Россия 1».

В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совета безопасности, где обсуждал вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Глава государства, выслушав доклады участников, заявил, что примет решение 21 февраля.

До этого к главе государства обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Перед обращением к россиянам Путин отдельно провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, украинским коллегой Владимиром Зеленским и главой Германии Олафом Шольцем. Им он заявил о планах подписать указ о признании ДНР и ЛНР.

Марина Совина
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