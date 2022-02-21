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На Украине заявили о готовности ввести в стране военное положение

Спикер Рады Стефанчук заявил о готовности властей Украины ввести военное положение
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: Владимир Тарасов / Globallookpress.com

Украина готова к любому развитию событий. Об этом во время брифинга заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает РИА Новости

Он подчеркнул, что украинские власти готовы к введению военного и чрезвычайного положений в стране, и выразил надежду, что необходимость в принятии таких мер не возникнет.

«Процедура об их введении четко прописана в законодательстве, этому должен предшествовать указ президента, который будет рассмотрен и утвержден в Раде. Но я очень надеюсь, что мы до этого не дойдем, потому что Украина никогда не была приверженцем военного пути», — добавил Стефанчук.

17 февраля в Донбассе резко обострился конфликт между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и Украиной. Стороны обвинили друг друга в многочисленных обстрелах населенных пунктов. Власти ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и начали эвакуировать мирное население в Россию. В Киеве в свою очередь отрицают наличие планов по наступлению в регионе.

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Георгий Нестеров
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