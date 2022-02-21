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Шойгу ответил на слова Зеленского о возвращении ядерного статуса Украине

Глава Минобороны Шойгу заявил, что у Украины есть возможности создания ядерного оружия

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Украина обладает возможностями по созданию ядерного оружия, поскольку на ее территории с советских времен остались специалисты и технологии. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Совбеза, передает РИА Новости.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном пересмотре договоренностей о ядерном статусе страны, Шойгу отметил, что «это крайне опасно по нескольким причинам».

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Варвара Кошечкина
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