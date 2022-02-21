Шойгу ответил на слова Зеленского о возвращении ядерного статуса Украине

Украина обладает возможностями по созданию ядерного оружия, поскольку на ее территории с советских времен остались специалисты и технологии. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Совбеза, передает РИА Новости.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном пересмотре договоренностей о ядерном статусе страны, Шойгу отметил, что «это крайне опасно по нескольким причинам».